老字號工匠任廚40載　複刻300道宮廷點心

內媒周二（23日）報道，北京市一名專門製作仿膳的男子在餐廳任職廚師40載，會製作300道手工點心，不僅是國家級非遺傳承人，更獲評為「老字號工匠」。為宣傳和傳承這門手藝，他與徒弟一同學習利用新媒體平台，獲取建議研發新菜式，提供大眾關注度。

仿膳是仿照清朝宮廷御膳房的做法，複刻各種名菜，其製作工藝於2011年獲列入國家級非物質文化遺產。62歲的李文19歲開始學習仿膳工藝，至今已有43年工作經驗，按照從前流傳下來的手藝，製作出各種精美糕點，如松花糕、白果糕、豌豆黃、芸豆卷等，從懵懂學徒一步步成為餐廳的麵點廚師長，其熱情始終未被澆熄。

李文指以前的人都知道仿膳，現今年輕人卻對此關注甚少。他形容其個性不善表達，但也希望在宣傳仿膳典故、名菜上略盡綿力，同時在菜式的原有基礎上尋求創新。為此，他不惜重回學徒之身，學習上網多聽取建議，以研發更多新菜式。

餐廳公關部經理表示，新媒體平台為他們提供較大的機會，首次線上直播已達到逾8萬元人民幣（約8.9萬港元）銷售額。他表示，李文等一眾老師傅責任心重，驅使他們在傳承上堅持留守一線。他指好手藝固然難得，但內心對手藝的堅持才是真正有價值之處。