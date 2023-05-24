清華智庫民意調查　首發《中國人的國際安全觀》報告

清華大學戰略與安全研究中心（CISS）周三（24日）首次發布「中國人的國際安全觀」民意調查報告。報告發現，受訪中國民眾高度關注國際安全問題，但對此整體狀況和中國的國際影響力的看法都比較樂觀。同時隨年齡和學歷層次上升，受訪者的態度變得更為謹慎或複雜。

該份民調報告通過線上問卷隨機抽樣，調查對象為18歲以上中國民眾，收回2,661個樣本。報告主要有8個主要發現，中國民眾高度關注國際安全問題；對國際安全的整體狀況比較樂觀；對中國的國際安全處境比較樂觀；對全球化和國際合作持相當積極的態度；最關注傳染病、領土與大國關係；對中國的全球影響力高度自信；希望中國採取更加積極進取的外交姿態；最關注美國的影響，對俄羅斯好感度最高。

報告顯示，近半數受訪者認為當今世界是安全的，近4成受訪者認為在當前國際環境中，中國是安全的。絕大部分民眾認為美國對中國的安全影響程度最大，但也有近5成人認為中美關係未來會有所改善。約8成受訪者認為烏克蘭危機的主要責任在美國和西方國家，受訪者普遍強調，俄烏衝突中最應重視的問題是對平民生活的影響。研究中心主任達巍表示，本次民調試圖準確呈現中國人原本的樣子，即是無刻意美化或扭曲的「無濾鏡的樣子」。