中學老師輸液亡　涉事診所暫停營業警方介入

四川樂山蘇稽鎮周一（22日）有網傳消息稱，一名中學老師疑在診所接受輸液時死亡。涉事診所事發後已暫停營業，負責人汪醫生稱已全力搶救，已把事件向相關部門報告。內媒周二（23日）從當地衞健局獲悉，事發後該局已派人介入調查，目前事件正在進一步處理中。

據悉，事故中身亡的老師於樂山海棠實驗中學任教。學校回應內媒查詢時表示，事發時該老師正在休假，具體情況不清楚。附近商家稱，事發於周一（22日）下午，確實有一名年齡約40至50歲的男患者在診所內死了，具體原因不清楚。事發後，急救、公安、衞生等部門都派人到場。另有熟悉診所負責人的商家表示，該診所在當地已開業近20年，從沒聽說出過事，這是第一次。

據內地企業信息查詢平台資料顯示，該診所早於2005年以「樂山市市中區蘇稽鎮汪棟明診所」之名成立，到2017年10月注銷。同年12月再以「樂山市中區汪棟明診所」之名成立，經營範圍為診所服務。記者周二聯絡到涉事診所負責人，對方稱事發後已向當地衞健局、鎮政府報告，並向當地派出所報警，現在不方便接受採訪，相信政府相關部門調查後，會給出公平公正的結果。