美眾院委員會通過兩報告　應對涉台涉疆問題

美國眾議院中國問題特別委員會周三（24日）以口頭表決通過兩份報告，內容分別涉及強化台灣威嚇力以阻止中國大陸攻台，以及解決新疆維吾爾族種族滅絕的提案。其中有關台灣的報告提出10點建議，包括加快交付對台軍售、擴大美台聯合軍事訓練、成立美台聯合計劃小組、強化美軍基地以抵禦解放軍攻擊，以及與盟友和合作夥伴制定聯合計畫，使大陸在軍事侵略台灣時付出沈重的外交與經濟代價等。

報告指出，台灣是全球經濟基石，亦是美國的重要夥伴，大陸對台灣日益挑釁的做法威脅台海和平穩定，不符美國對大陸與台灣政策的預期，美國應依據台灣關係法強化對台灣的承諾，阻止大陸攻台符合美國政治、安全及經濟利益。委員會的民主黨首席眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）表示，台灣民眾應該過和平的生活，免受威脅及恐嚇。

另一份涉及新彊的委員會報告則建議，向在被認為參與種族滅絕新疆維吾爾人的中國科技公司實施制裁，並要加強執行現有法律，阻止利用強迫維吾爾族人勞動而生產的貨品進口美國。委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）表示，要發出國會會對抗種族滅絕這個跨黨派信息，並形容這種罪行比一切罪行嚴重。