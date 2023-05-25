少女為愛減肥患神經性厭食　體重跌破25公斤亡

廣東15歲少女小玲（化名）因為減肥過度，導致嚴重營養不良、呼吸衰竭、深度昏迷。她今年3月被送深圳市兒童醫院時已瘦至皮包骨，當被推往照腦部電腦掃描時，更被醫生形容輕得「像一張被」。經過在深切治療病房搶救20多天，小玲仍然昏迷不醒，經醫生評估，其父母近日決定簽紙放棄搶救，小玲離開人世。

內媒周三（24日）報道稱，身高1.65米的小玲體重僅24.8公斤。其父表示，女兒自大年初三以來，近50天沒吃過東西，只喝水。後來小玲在家神志不清，送院時已無自主呼吸，嘴角一直滲血，瞳孔對光反射消失，意味其腦幹已經受損。小玲的母親憶述女兒就讀小學6年級時體重最多約52公斤，之後她開始「有減肥意識」。同學稱，小玲當時暗戀一名男孩，對方卻喜歡另一個比她瘦的女孩。由最初食物不放油，到後來不吃米飯、主食，最後完全不進食，小玲最終陷入昏迷。

其實小玲的父母曾多次強行帶女兒去醫院接受治療，但她試圖跳車。即使送入病房，她也試過用花灑砸頭和企圖跳窗。經醫生診斷，小玲得的是一種自己完全失控的精神性疾病，她減肥1年3個月後，因沒來月經到深圳市兒童醫院檢查，經診斷患上神經性厭食症。