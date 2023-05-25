院校部署防控　陝西教育廳列新冠為特別關注事件

新冠疫情近來出現升溫迹象，內地部分院校部署疫情防控，對教學住宿區域開展消毒殺菌工作，並加強外來人員管理。陝西省教育廳周三（24日）發布《陝西省學校突發公共衞生事件2023年第3號預警》，並將新冠病毒感染列為特別關注事件。

預警提到，陝西省新冠疫情仍呈現低水平流行態勢，惟多渠道監測數據顯示，近期該省核酸陽性檢出率及發熱門診陽性檢出率均上升，整體疫情逐步出現升勢。今年高考和中考臨近，疊加學生畢業季和放假季，校園疫情防控工作面臨重大考驗。隨夏季到來，氣溫逐漸升高，發生食源性疾病的風險將持續增加。當局要求做好疫情防控工作，加強學生感染症狀監測，一旦發現異常應快速響應，制定針對性防控措施等。

同濟大學浙江學院周三召開應對新冠第二波疫情處置沙盤推演會，校方稱是為進一步檢驗、完善現行應急預案，進一步提升響應能力並鞏固學校疫情防控安全防線，及時發現和解決問題，明確工作職責、理順工作流程。河南省信陽航空服務學校前一天召開疫情防控專題會，要求對教學區域、住宿區域及校園餐廳等場所開展全面消殺，抓實「乙類乙管」各項防控措施，但要避免「乙類甲管」的思維和做法，做到防控不缺位，措施不加碼。