內地推動城市生活垃圾分類　目標2025年全覆蓋

國家住房和城鄉建設部近日召開全國城市生活垃圾分類工作會，會上提到，內地將力爭在今年年底前使地級及以上城市居民小區垃圾分類覆蓋率達到90%以上，並於2025年底前基本實現全覆蓋。

工作會周二（23日）於山東省青島市召開，住房和城鄉建設部部長倪虹稱，截至去年底，297個地級及以上城市居民小區垃圾分類平均覆蓋率達到82.5%；生活垃圾日處理能力達到53萬噸，焚燒處理能力佔比77.6%。他強調，垃圾分類工作是今年全國住房和城鄉建設工作會議部署的重點工作之一，要進一步健全生活垃圾分類法律法規制度體系，加快地方立法進程，堅持教育和懲戒相結合，強化公民垃圾分類的責任義務。

倪虹又指出，要充分利用新一代訊息技術，逐步構建生活垃圾分類管理平台，推動生活垃圾分類「一網統管」，大力推動環衞裝備標準化、智能化改造和提升，推動環衞行業向科技智慧型轉型升級。同時，要補齊設施短板，紮實推進城市生活垃圾處理設施建設，補齊中西部地區焚燒處理短板，持續提升焚燒處理能力，開展縣級地區小型焚燒試點工作，不斷優化生活垃圾處理結構。