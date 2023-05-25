傳昆明陷債務危機　市國資委發聲明闢謠

雲南昆明市周二（23日）傳出消息稱，兩間昆明城投企業分別有分別為2億元和10億元人民幣（約2.25億至11億港元）的融資券在日前到期，但最終實現兌付，外界關注其資金來源，如何在短期內湊夠兌付資金。近日網上流出一些文件，直指地方政府和旗下融投資平台面臨債務到期的危機，昆明市國資委周三（24日）發聲明闢謠。

此次涉及的企業包括昆明國資委下屬的昆明市土地開發投資經營有限責任公司和昆明滇池投資有限責任公司，相關債券包括到期日分別在上周五（19日）和周日（21日），兩間公司曾有多次被納入被執行人或票據逾期名單，市場擔心其償付能力。網傳的「昆明銀行口專家路演要點」指出，有關企業能及時兌付債券主要是省財政的錢，來源是社保資金和公積金；又指地方債存在違約風險，已有地方3至4個月發不出工資，各領域存在困難等。另一網傳的《昆明城投專家會議紀要》則指，昆明市國資委旗下的融投資平台陷入債務危機，未來半年到期債逾200億元（約220億港元）。

昆明市國資委周三發聲明指上述文件內容不實，給昆明市國有企業和有關方面造成不良影響，為此已採取法律手段維護自身合法權益。涉事的海通證券和民生銀行昆明分行同日亦發聲明澄清，後者一名員工周一（22日）在工作之外，以個人名義參加前者組織的外部會議，並在會上發表不實言論，將按規嚴肅從重處理；又指相關言論僅代表該員工個人，後續將加強管控。