新冠個案連續4周上升　北京倡搭公共交通工具戴口罩

北京市衞健委日前發布今年第20周（5月15日至21日）疫情周報，全市共報告法定傳染病14種、2.5萬多宗，其中1人死亡。報告病例數目最多為新冠病毒，市衞健委呼籲市民乘坐公共交通工具時佩戴口罩。

上述報告顯示，本周北京市法定傳染病報告發病數較上周有所上升，其中以呼吸道傳染病為主要報告病種，佔96.5%。北京的新冠報告發病數已連續4周居榜首，由第17至20周依次為6,438宗、10,508宗、18,081宗、25,544宗；第20周的報告發病數更是第17周的近4倍。除乘坐公共交通工具，市衞健委建議市民進入密閉環境、人員密集場所時也戴口罩；接觸快遞、升降機按鈕、門把手等公共設施後應洗手或消毒；打噴嚏或咳嗽時應用紙巾遮掩口鼻，保持環境通風；密切關注自己及家人的身體狀況，不要帶病上班、上學。

內地近期再次感染新冠的病例增加，北京一家三甲醫院的感染學專家表示，感染者帶病上班會造成病毒傳播。南方醫科大學公共衞生學院生物安全研究中心主任趙衞指出，感染者應暫時避免前往學校、地鐵等公共場所，如有必要則一定全程戴口罩。武漢大學公共衞生學院創始院長譚曉東認為，用人單位應提倡感染員工自我隔離。深圳市第三人民醫院院長盧洪洲也建議感染者自行居家隔離，等沒傳染性才外出。