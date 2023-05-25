員工日留廁所3至6小時遭解僱　官判合法

天津近日出現一宗具爭議性的勞動糾紛判例，某公司員工王某因每天上班長時間在廁所停留而遭解僱，王某提出仲裁獲認定可復職。公司於是向法院提出訴訟，經兩次審理，法院最終認定王某停留在廁所的時間超出正常生理需求範圍，裁定解僱合法。

內媒周三（24日）報道，王某於2006年入職，2013年與公司簽訂無固定期限勞動合約。王某2014年調任公司的特別任務室，該任務室員工只有其一人，並由總經理直接管理。王某同年因肛腸疾病接受手術，翌年開始每天在廁所停留3至6小時，公司9月就此事與其溝通，並在徵得公司工會書面同意下決定解僱王某。王某同年10月提起仲裁，要求恢復約定崗位。仲裁委裁決公司應繼續履行與王某之間的勞動合約，公司不服裁決，向法院提起訴訟。

一審時，王某表示其工作內容是一些臨時性任務。法院卻指出，長期長時間脫離工作崗位，勢必造成在有臨時任務時無法對其分配的結果。此外，一天工作時間有8小時，王某在廁所停留的時間，已脫離正常上廁所的範圍。因此，法院認為王某的行為屬於因私離崗，判決公司解僱合法有效。判決後，王某不服並提出上訴，但遭二審法院駁回。王某仍不服，再向天津高院申請再審。天津高院卻認為，在公司擬處罰前曾與王某溝通，後者卻未給予合理解釋。公司依據其《員工手冊》規定並經工會同意，與其解除勞動關係，不違反法律規定，高院因此駁回再審申請。