遭貓咬未即時處理　男子出現休克多器官衰竭

湖北省武漢市孫先生（化名）日前遭家中飼養的貓咬傷和抓傷，由於貓已接種疫苗，因此他並未在意且沒有及時處理傷口。隔天早上，他傷口不斷變大，到醫院就診時更被轉送往深切治療病房。醫生診斷他已出現膿毒性休克、多器官功能衰竭，經治療病情好轉。

孫先生上周六（20日）在家中逗貓玩時，貓性情突變，不但咬了他幾口，還抓傷其皮膚。本以為傷口會慢慢痊愈，誰知翌日早上，孫先生的傷口開始紅腫疼痛，他於是趕往武漢市金銀潭醫院就診。經醫生詳細檢查，診斷他可能是出現貓咬傷導致的感染性疾病。幸經過清創、引流治療後，傷口很快便明顯好轉。

武漢市金銀潭醫院重症醫學科主任吳文娟表示，多殺巴斯德桿菌病廣泛存在於多種家禽和野生動物的呼吸道和腸道內，當人被貓、狗等動物咬傷後容易感染。泰康同濟（武漢）醫院急診醫學科主診醫生邵子龍稱，被貓抓傷或咬傷會有明顯傷口，常合併出血、疼痛、腫脹及功能障礙等情況，少數患者會出現「貓抓病」，即受傷部位周圍淋巴結腫大為主要特徵的感染性疾病；貓的爪和口腔亦存在大量的各類細菌，常會造成較嚴重的感染情況；貓抓咬傷還會帶來瘋狗症及破傷風感染等嚴重後果，可能危及生命。醫生建議，被貓抓傷後應及時清洗傷口，並在24小時內接種瘋狗症疫苗。