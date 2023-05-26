律師舉報治沙英雄涉非法集資　警方介入調查

甘肅省寧夏回族自治區「治沙英雄」孫國友近日曾拍攝跪地求水的影片，引起關注。惟當地一名汪姓律師周二（23日）實名舉報孫男涉嫌非法集資，疑似透過直播連線的方式向他人集資認養樹木，並從中獲利。孫男與其家屬周三（24日）表示，汪律師的行為屬於造謠誹謗，目前正在收集證據，隨後將向警方報案求助。

內媒周四（25日）報道，汪律師從孫國友本人的短片平台帳戶的直播回放中，發現其疑似通過直播連線的方式，向他人集資認養樹木。其中一段影片中，「孫國友毛烏索沙漠友生態樹木認養方案」，更明碼標示營養樹木的價格，而且認養10棵以上更能獲得某公司的股票等，汪律師認為多方面都證明孫男涉及非法集資。孫國友一方則表示，涉事活動自己並不知情，認為直播連線屬隨機性質，影片真實性無從考證，亦未與提及的公司有任何利益關聯，汪律師的指控為「看圖說話」。

有律師表示，非法集資類犯罪的成立必需包括非法性、公開性、利誘性和社會性4個特性，而從目前汪律師提供的證據顯示，孫國友的行為確實有可能涉嫌非法吸收公眾存款罪。寧夏靈武市警方周三表示，已經收到汪律師的相關舉報材料，正進一步調查和核實中。