華府要求中美防長於香格里拉對話會面　北京無回應

負責印太地區安全事務的美國助理國防部長拉特納（Ely Ratner）周四（25日）在華盛頓出席一個智庫論壇時透露，美方向中國提出各層級的軍方領袖接觸，都被中方拒絕或沒有回應。他證實華府數周前向中方提出讓中美防長在新加坡香格里拉對話期間會面，北京仍未有回應。

拉特納指出，美國防長奧斯汀強調中美溝通渠道開放的重要，但華府向北京提出通電話、會面和對話要求時面對很多困難，無論是美方提出的奧斯汀、參謀長聯席會議主席米利、印太司令部司令阿奎利諾、負責中國事務的副助理防長蔡斯，以及其他民官或武官接觸請求，都被中方拒絕或無回覆。五角大樓已向北京要求在香格里拉對話期間舉行中美防長會談，暫未有回應，美方留意到中方指中國國務委員兼防長李尚福受美國制裁，事實上這不影響他與奧斯汀在新加坡會面，拉特納形容「發球權在北京手上」。

對於台海問題，拉特納重申美國對台政策不變，維持在《台灣關係法》、「一中政策」下的一貫做法，明確目標是維持台海現狀，並強調美國不支持台灣獨立。他指出，美國在印太的戰略之一是阻嚇，目的提高中國大陸攻台代價，同時確保阻嚇行動不會導致局勢升級。在此戰略下，美方相信台海爆發衝突當前不是不可避免或迫在眉睫，因為北京攻台的代價太高。