崔天凱3月曾秘密訪美　商討斡旋俄烏戰事

中美高層接觸在2月初美國擊落中國間諜氣球後一度停滯，美國傳媒周三（24日）披露兩國其實有繼續「後門外交」，中方曾於3月派遣由前中國駐美大使崔天凱率領的代表團到美國首都華盛頓，與白宮國家安全顧問沙利文、副國防卿舍曼會面，討論北京有意斡旋烏克蘭和平。

知情人士透露，美國和西方國家官員質疑中國與俄羅斯關係密切，中方是否有能力和願意擔當真正的和事老。會面期間，崔天凱表明無論中國做甚麼或說甚麼，美國都會採取行動反對，中方對此感沮喪。美方則指，希望兩國能有深入溝通。而在本月10至11日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅早前與沙利文在奧地利維也納會面，這是兩國關係正在解凍的初步迹象。

美國官員指，北京近期再與華府外交接觸，是因為中方覺得現在處於氣球事件發生當下更有利的位置，中方已與多名歐洲領導人會談，試圖分化西方同盟及建立強勁商貿關係，「中方認為美國狀態不好」。報道提到中美關係另一個「地雷」，指出中國官員對美國聯邦調查局（FBI）等機關針對氣球電子裝備的分析報告感焦慮，同時憂慮美國總統拜登會簽署行政命令禁止美國投資中國半導體或其他關鍵科技領域。中國官員指，只要氣球分析報告公開或行政命令成事，北京或會反擊，可能影響兩國重新接觸。