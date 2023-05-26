員工在醫院天台上吊死亡　生前疑被剋扣工資

福建平潭一間醫院有員工於周四（24日）晚上被發現在醫院其中一幢大樓天台上吊身亡，遺物顯示他生前為醫院購買大量設備、物資，但在報銷上屢受阻礙，受到極大的精神壓力。死者父親亦指，兒子自前年9月起就一直被醫院剋扣工資，質疑院方種種做法都不妥當，至今亦無人與遺屬交涉或慰問，「太冷漠了」。

涉事的是平潭國德和平醫院，死者是34歲的林姓男子，在醫院從事後勤保障工作，每天下班後都會去接孩子放學，可周四下午沒有前往，電話亦無人接聽。死者父親指，兒子於周四早上8時到醫院，11時多還與媽媽通過電話，還安排了下午的消防演習，但到下午就失聯了。死者妻子到醫院尋找未果，至傍晚6時許，家屬們陸續趕到尋找，仍舊無果。直到晚上9時多，醫院的水電工發現死者吊在大樓天台上，親人知悉後趕忙到天台放下林男，但他已死亡。

周五（25日）凌晨0時，死者的母親和妻子同時收到來自死者定時發送的一條信息，包含死者專為醫院採購開設的支付寶帳號、密碼及醫院物資採購清單，家屬發現原來死者生前遭醫院剋扣工資，精神壓力巨大。死者於2019年到醫院任職，按照要求採購醫療器械等，共計逾11萬元（人民幣，下同，約12.2萬港元）。2021年9月，院方提出需要出示當時的採購發票，由於醫院想以最低價格購入物資，所以死者均通過網絡平台購買，未開具相應發票。醫院於是從死者每月4,500元（約4,995港元）工資扣減採購費用，足足扣了9萬餘元（約10萬港元），還有2萬多元（約2.2萬港元）沒扣。警方則指，確有上述情況發生，目前按照非正常死亡調查事件。