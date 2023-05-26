美擬今夏限制企業　投資華國防工業

美國傳媒周四（25日）引述消息報道，拜登政府正努力制訂行政命令，限制本國企業投資中國國防工業，目標今年夏季發布。眾議院金融服務委員會主席麥克亨利（Patrick McHenry）已致函財政部長耶倫，質疑行政命令是否有效，並要求提供更多資料。白宮發言人拒絕回應。

拜登政府希望防止中國在特定目標技術上獲得軍事優勢，但由於制訂行政命令複雜，美國政府希望避免出現意外後果，對投資者產生不確定性。美國高級政府官員透露，在日本舉行的七國集團（G7）峰會上已和盟友協調及取得明顯進展。儘管G7不會用相同時間表和方式行動，各國對面臨挑戰有共同評估，同意對外投資是重要工具，成員國必須共同行動。

報道指，美國財政部助理部長羅森（Paul Rosen）等政府官員，一直尋求智庫和投資公司意見，以調整相關行政命令。消息人士表示，官員沒有因為要在既定日期前發布行政命令而感到巨大壓力。為確保容易理解和執行，行政命令可能更具針對性，瞄準半導體、人工智能和量子計算行業。