行政院：大陸地區人民為中華民國人民等函釋停止適用

中國大陸一名錢姓男子2018年到台灣踩單車環島遊，行經高雄時因有路燈漏電而觸電身亡。高雄地院法官今年2月根據30年前法務部函釋「中國地區人民也是中華民國人民」，判市政府賠償463萬元新台幣（約120萬港元）。法院所用的函釋依據引起不滿，認為已不合時宜，台灣行政院周四（25日）發函通知各部門，強調相關函釋即日起應停止適用或不再援用。

判決引發社會關注，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬近日要求法務部廢除上述函釋，希望各級法院法官不再引用。行政院秘書長李孟諺發函通知各部門指，以國籍法定義，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民之權利義務，凡舊函釋與此牴觸者，應自即日起停止適用或不再援用。

行政院認為，兩岸條例公布施行至今已逾30年，兩岸互不隸屬為兩岸現況和既存事實，「中國大陸人民」與「中華民國國民」也明顯有別。「大陸地區人民亦為中華民國人民」相關解釋函令，已經由台灣大陸委員會跟相關機關完成檢討，應自即日起停止適用或不再援用。其他機關也應盡快完成既有函釋盤點，停止適用或不再援用相關函釋，並完成相關法制程序。