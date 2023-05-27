警破假冒知名品牌榨菜案拘27人　查扣逾13萬包產品

重慶涪陵區警方近日破獲一宗假冒知名榨菜品牌商標案，逮捕疑犯27人，搗破生產「黑工廠」3處、倉儲「黑窩點」10個，查扣假冒某知名品牌榨菜逾13萬包，涉案金額4,200多萬元人民幣（約4,700萬港元）。

重慶涪陵區公安局早前接報，山東聊城有市民在某早餐店食用的榨菜有問題，經公司檢驗後證實為假冒偽劣產品。警方組成專案組，協調市場監管部門同步開展調查。對食品原輔材料供銷平台、運輸渠道、內外包裝、商標製版印刷、收支網絡進行全面梳理後，確認安徽籍湯某與此案有關。隨後，專案組分赴江蘇、安徽、浙江、廣東、山東多地進行實地排查，逐步鎖定骨幹成員身份，發現涉案的犯罪團夥由多名在獄中結識的釋囚組成。

經查，自2022年8月以來，該團夥在安徽碭山一農村偏僻位置開設「黑加工廠」，從外地進購半成品榨菜，並購買仿造某知名品牌商標的外包裝，進行統一分裝後，通過網絡渠道售賣牟利。團夥實行產、儲、售獨立運作以逃避警方查緝，擔當財務、工人和銷售的犯罪成員，分散藏匿於安徽、江蘇等地。目前，5名主要疑犯因涉嫌假冒註冊商標罪被依法執行逮捕，其餘團夥成員被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步調查中。