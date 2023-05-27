6青年遭拐騙緬北失聯　警立案調查

內地傳媒周六（27日）報道，廣東省揭陽市普寧市里湖鎮鄭先生聲稱，包括其17歲兒子在內6名男青年被蛇頭拐騙至緬甸北部，期間遭人脅迫毆打，目前失去聯絡。負責協查此事的雲南公安表示，已經就事件立案。

鄭先生指上月23日、26日及本月4日與兒子取得聯繫，對方稱此前通過聊天應用程式找工作，認識一名自稱來自揭陽市惠來縣的中年男子，上月16日與另外5名青年跟隨對方途徑廣東省汕頭市、雲南省昆明市等地，最終抵達雲南省臨滄市並在邊境被販賣給緬甸蛇頭。鄭先生兒子曾經向父親表示，自己被控制並獲安排學習電腦，若不聽話就被打，他本月4日發出定位，又在一段影片中拍攝到兩名持槍男子。

受害者目前被困在緬北果敢自治區老街市一個園區，當地人士指該處是一片大型停車場，附近有一片紅房子，裏面有數百人。中國駐曼德勒總領事館表示，總領事館無執法權，需要由雲南省公安廳給緬北果敢警方發函，總領事館取得函號才能夠敦促當地警方解救被困青年。雲南省公安廳稱案件已經交由中緬邊境的臨滄鎮康縣公安局負責，縣公安局稱因未收到上級公安機關的協查函，無法開始辦案。