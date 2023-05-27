神舟十六號任務全系統發射演練　近日擇機發射

中國載人飛船神舟十六號與長征二號F遙十六運載火箭組合體周一（22日）已轉運至內蒙古酒泉衞星發射中心發射區，並計劃於近日擇機發射升空。周五（26日）發射場系統組織場區各單位展開全系統發射演練，檢查所有的發射工作是否完全準備到位，並檢驗各系統在發射流程執行的可靠性和安全性。

此次演練內容與正式發射程序基本相同，飛船進行系統功能檢查，神舟十六號航天員進入飛船返回艙，開始人、船、箭、地聯合檢查測試。演練中，航天員要模擬真正執行飛行任務，身穿艙內航天服，從整流罩的登艙口進入飛船。一切準備就緒之後，火箭開始模擬起飛，航天員要完成整個待發和起飛過程中的關鍵操作動作。

酒泉衛星發射中心測試發射總體工程師賀鵬舉表示，船箭組合體轉運到發射區之後進行了協調性的檢查，完成了整個火箭的箭地狀態連接和設置。之後，發射中心完成了火箭和飛船系統的功能檢查，也完成了發射區的電測工作。另外，目前神舟十五號任務已接近尾聲，在軌的3名航天員狀態良好，正在進行返回前的準備工作。近日，為迎接神舟十五號返回做準備，東風着陸場系統也陸續展開搜救回收演練。