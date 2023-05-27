促電騙疑犯回國自首　泉港暫停涉案者家屬醫保補貼

為推動境外電訊網絡詐騙犯罪者限期回國投案自首，福建泉州泉港區決定暫停詐騙重點犯本人、其配偶、父母、子女之大病保險補助政策和醫保財政補貼，子女就學也可能受影響。

內媒上周六（27日）報道，泉港區法院、區檢察院、市公安局泉港分局日前聯合發布通告指，目前仍非法滯留境外從事違法犯罪活動等人員，自5月10日至6月30日，本人或其家屬主動聯繫司法機關或戶籍地人民政府、村級（社區）組織，回國自首的，可視情形依法採取非羈押性強制措施，並依法從輕或減輕處罰；情節較輕的，可依法免除處罰。

泉港區亦發布9條針對當地涉電訊網絡詐騙重點人員及其親屬的懲戒措施，列明涉詐重點人員本人及其配偶、父母、子女不享受大病保險補助措施，同時嚴審子女就學資格。當局亦會在城鄉、鬧區和學校張貼確定為境外涉詐重點人員通告，並在電視、公眾號等媒介公開。泉港區融媒體中心微信公眾號「福傳泉港」上周五（26日）已集中發布一批涉詐重點人員消息，以最低每條500元（人民幣，下同，約554港元）、最高5萬元（約5.5萬港元）的獎勵公開徵集線索。