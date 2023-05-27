網傳副市長違泊訓斥交警　公安局闢謠

黑龍江省哈爾濱市日前傳出交警核查違例停泊的車輛，反遭司機訓斥，有網民聲稱涉事司機為該市副市長譚某某。哈爾濱市公安局周六（27日）澄清涉事司機並非該市副市長，而是某服裝公司的員工。

從網民公開的情況可見，執勤交警上前核查違泊車輛時，司機稱「車壞了，我等拖車呢」。交警隨即表示，不管出於甚麼原因，司機都不能違規停車。男子這時語帶不滿稱「我跟你說了我辦事，我跟你說清楚沒？」，更語帶輕佻稱交警為「小孩」。男子當時身穿黑色外套，攜帶公事包，駕駛一輛黑色車，不少網民指他是副市長譚某某。

哈爾濱市市政府辦公廳工作人員周五（26日）指，網民稱涉事男子是副市長屬謠傳，又指不認識違法的人。市公安局官方微信公眾「平安哈爾濱」周六發通報，周三（24日）上午有一輛私家車違例停泊路邊，交警口頭警告車主高某，並告知他駛離時，反遭高某語言指摘並阻礙執法。41歲的男子高某，當時駕駛父親購買的私家車，高某因違例停車、嚴重阻礙交通秩序，並阻礙現場交警執法，警方已依法行政處罰他。