亡母遭多名醫生摘取器官　兒子反因勒索受查

安徽省蚌埠市懷遠縣一名男子的母親2018年因顱腦損傷醫治無效死亡，被多名醫生非法摘取肝臟、腎臟，涉案的安徽、江蘇兩地4名醫生及另外2人被判入獄，其中一名醫生出獄後反告男事主敲詐勒索46萬元人民幣（約51萬港元），醫生多次提告不果後，警方近日終受理案件，立案偵查男事主。

男事主石祥林與母親李萍等人，於2018年2月被李萍的繼子持斧頭砍傷。李萍傷勢嚴重，留醫懷遠縣人民醫院深切治療部（ICU），入院第5日處於腦死亡狀態，自主呼吸消失。時任懷遠縣人民醫院ICU主任楊素勳，在徵得李萍的丈夫、女兒同意捐贈李萍器官後，便把患者基本信息通報江蘇南京市鼓樓醫院器官獲取組織辦公室負責人、肝膽外科主任醫師黃新立。黃新立聯繫北京某醫院，尋求接受移植的醫院和病人。時任淮北礦工總醫院蘆岭分院口腔科醫生王某良與同案被告黃某陽乘坐改裝救護車，前往懷遠縣人民醫院。根據黃新立的安排，另一被告人、時任江蘇省人民醫院肝膽外科主任醫師陸某也趕到懷遠。2月15日凌晨，李萍搶救無效死亡，陸某在王某良協助下，在私自改裝的救護車上對李萍實施肝臟和雙腎摘取手術，器官由黃某陽乘高鐵送往北京。

康復出院的石祥林得知此事後，開始上訪控告，指李萍捐贈器官沒有紅十字會人員參與，且未通過正常渠道進行。2019年，懷遠縣公安局先後帶走楊素勳、黃新立等人，展開刑事偵查，由懷遠縣人民檢察院提起公訴。2020年7月，懷遠縣法院以毀壞屍體罪判處黃新立、楊素勳等6人有期徒刑。石祥林之後繼續向相關部門控告黃新立、楊素勳等人涉嫌組織出賣人體器官罪，相關人等作無罪申訴，並反告石祥林在2018年曾多次敲詐勒索，警方於2021年不予立案決定，楊素勳等人循民事控告石祥林。至上周五，石祥林家人及楊素勳證實，警方立案偵查石祥林。