猥褻女學生圖送錢私了　中學體育老師遭行拘

廣西欽州靈山縣的賴女士近日在網上發文稱，就讀中學的妹妹賴小梅（化名）早前被體育老師猥褻，對方家屬事後提出以13萬（人民幣，下同，約14.5萬港元）私了。教育局上周五（26日）發通報稱，涉事老師已被行政拘留。

賴女士表示，今年2月體育課解散後自由活動期間，謝姓體育老師以檢查壞了的燈為由，把小梅帶到距離操場200米的樓梯間，突然用左手掐住賴她的頸，右手則不停地在其左胸亂抓。小梅拚命掙扎不果，最終說肚餓要買東西吃才得以逃離。小梅之後將事情告訴班主任劉老師，並一同前往校長辦公室。當時黃姓副校長稱謝老師已知錯，會買禮物作為賠償，並負責體檢費用。校方也要求小梅不能把此事告訴家長，小梅家人得悉事件後報警。

翌日一名自稱是謝老師妻子的人，發短訊給賴女士的父親要求私了，又派人送上現金讓賴父簽協議，並稱之後會再給5萬元（約5.6萬港元）。賴家拒絕了對方的請求後，校方工作人員再多次上門問賴家有甚麼需求。到上月10日，賴父發現被移出學校班級家長群。

上月21日，靈山縣發布事件通報，稱已成立由公安、紀委、監委、司法等部門組成專項工作組開展調查工作，涉事教師已暫停工作。到上周五，靈山教育局再發通報，指經調查，涉事教師謝某某嚴重違反師德師風，造成不良影響，除對其行政拘留，並開除黨籍，降低崗位等級，撤銷教師資格，調離原工作單位。