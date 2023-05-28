傳為美化校園迎領導　2教師檢石遇水電站放水溺亡

內媒周日（28日）報道，貴州省畢節市織金縣馬場鎮兩名教師，早前跟其他同事去河中檢鵝卵石，遇到上游水電站突然放水，二人遭沖走溺亡。家屬指，他們是為了迎接領導檢查去檢鵝卵石，惟校方稱沒安排檢石美化校園環境。縣委宣傳部表示，具體情況正在核實中，當地亦已成立聯合調查組調查。

兩名溺亡的教師分別為在馬場鎮布底小學任職的41歲男子李地軍，以及在布底幼兒園從事學前教育工作的26歲女子徐倩。徐倩的妹妹小徐表示，因為上級檢查說校園裝飾缺少本土元素，其姐姐上月13日下午5時許偕李地軍及另外4名教師，在當地凹河河灘檢鵝卵石。期間上游引子渡水電站放水，導致河水水位上漲，李地軍及徐倩被水沖走，二人一度掙扎，但很快已沉入水中。

李地軍的親屬指出，事發後和當地政府部門多次溝通，對方要他們去拿驗屍報告，建議走司法程序起訴水電站，說無條件提供法律援助，但家屬認為幾方面都有責任。鎮政府人士則指，事發位置有凹河萬畝櫻桃基地，除了上述教師也有其他遊客，強調水電站到事發河灘有約6、7公里，放水並非一瞬間就下來，李地軍和徐倩也有隨其他人撤離，但沒來得及。