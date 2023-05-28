張文宏：現第二波疫情是科學規律　不應窒礙經濟

中國疾控中心監測數據顯示，當地新冠疫情在今年2月平穩轉段後，進入局部零星散發態勢，上月下旬開始疫情有所升溫，本月中旬以後進入低水平波浪式流行態勢。內媒周日（28日）引述中國疾控中心傳防處研究員王麗萍指，接下來這段時間由Omicron XBB系列變異株引起的疫情仍會持續，但全國整個防控形勢平穩可控。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏則指，出現第二波疫情是科學規律，但整體波幅低，症狀要輕，醫療資源的應對也更有效。

王麗萍表示，從發熱門診就診情況，可見上月下旬以來就診患者雖有所增加，但整體數量仍遠低於上一波疫情流行高峰時的發熱門診就診量，患者絕大部分都是輕症。中國疾控中心病毒病所研究員陳操表示，不論是輸入或本土病例，XBB系列變異株佔比均較高，跟全球比率基本一致，其致病力沒明顯變化。北京佑安醫院感染綜合科主任醫生李侗曾則指，他們觀察到再次染疫的人群主要是年輕人和青壯年，介乎18歲到60歲，症狀比首次染疫時明顯輕。

張文宏近日受訪則指，新冠疫情出現第二波是科學規律，全世界只要有監控疫情的國家毫無例外，隨着人群免疫力降低和病毒變異就會出現。他認為，這時候病死率會非常低，雖仍處於病毒感染的一個時間節點內，有很長的拖尾效應，但對於整體的經濟生活不應造成巨大影響，他們也不應因此過度採取防疫措施，成為困擾正常經濟生活的阻礙。他期待未來有更多更新的二價疫苗可覆蓋Omicron，相信未來對於新冠的處置方式愈來愈接近流感。