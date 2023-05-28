傳中學校長在市教育局遭毆傷　警稱無發生打架

陝西省寶雞市園丁中學傳出，高中部校長呂某某上周五（26日）在市教育局局長惠某辦公室交談時，遭搶奪手機及打傷送院，甚至有指呂某疑似被打致大小便失禁。惟寶雞金台公安上周六（27日）通報否定上述說法，指當時現場未發生打架。

網傳的「打人事件情況說明」顯示，呂某某上周五上午到惠某辦公室送文件，在交談過程中惠某打電話叫來多名工作人員，以搶奪手機為由打傷呂某某，後者已送往醫院治療。園丁中學劉姓負責人證實上述情況說明是學校當日撰寫及蓋章，並對外發布。呂某某則指，他代表學校前往市教育局送文件，並就學校招生事宜與教育局方面溝通，沒想到交談時發生衝突。

惟上述說法與警方通報不同。寶雞金台公安指，呂某某和劉某當日到市教育局反映相關問題，惠某在其辦公室接待時，發現呂某某用手機錄音錄像，遂口頭制止。期間教育局工作人員王某某進入惠某辦公室匯報工作，因阻擋呂某某拍攝與他拉扯。惠某起身離開辦公室，呂某某緊隨其後高聲呼喊，被工作人員龍某和孫某勸阻。經詢問證人及查看影片，惠某與呂某某無肢體接觸，現場也未發生打架。調查期間呂某某自述身體不適，警方讓其同行人員陪同前往醫院檢查。