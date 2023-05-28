前國務次卿籲美勿挑戰別國制度　與華仍能修補關係

美國前國務次卿霍馬茨（Robert Hormats）日前撰文談及中美關係，認為最近已出現一些進展，認為兩國仍有機會修補關係。他敦促美國勿將對華關係看成零和博弈，不要試圖挑戰別國制度和文化，而是尋求建立務實、有建設性的雙邊關係。

霍馬茨上周三（24日）在美國雜誌撰文，以「1970年代美國首次與中國接觸時，我曾為（時任美國總統國家安全事務助理）基辛格工作，以下是我認為中美兩國仍有機會修復關係的原因」為題。他作為中美關係正常化的親歷者，認為兩國都將從近期一系列高級別對話中受益，如明智利用將更好地了解彼此的基本目標，闡明各自認為的主要分歧和重要利益，從而建立尊重和信任。

霍馬茨認為，美國阻礙中國經濟增長發展，並非現實或有建設性的選擇，試圖阻撓中國與其他國家增進經濟關係亦不現實，包括美國盟友的大多數國家都尋求與華建立有建設性的貿易關係。他強調，美國應認識到中美不可能繼續維持過去數十年的雙邊關係，在各種問題上的政治對抗將更激烈，兩國為此開展更高強度、更定期的高級別對話非常重要，以解決關鍵問題。