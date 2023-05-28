鄧振中爭取台加入CPTPP　晤戴琪談台美貿易倡議

鄧振中積極說明台灣已準備好接受高標準的貿易及投資規範。（中時電子報圖片）

台灣行政院經貿談判辦公室上周六（27日）晚表示，行政院政委、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中上周四至五（25至26日）在美國底特律出席亞太經合組織（APEC）貿易部長會議期間，積極說明台灣已準備好接受高標準的貿易及投資規範，希望成員國支持台灣盡早加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）。

鄧振中在會議期間，包括在全體成員大會，或與個別成員的雙邊會議中，都積極說明台灣遵守法治與國際承諾，已經準備好接受高標準貿易及投資規範，希望CPTPP成員支持台灣早日加入，為亞太區域繁榮做出貢獻。台方另在會上強調，一向尊重多邊貿易體制且認同該體制應回應民眾與社會需求，積極尋求與世界貿易組織成員共同推進改革的機會，呼籲盡快恢復上訴機構正常運作，以回應業界對新貿易秩序的訴求。

鄧振中與美國貿易代表戴琪在雙邊會談中，感謝對方主辦與美國勞工團體領袖的對話，使台方更能了解勞工對貿易議題的關切，有助雙方未來協商進一步的貿易政策合作。兩人對於雙方團隊用非常高的效率，完成台美21世紀貿易倡議的首批協議，感到十分高興，認同協議將促進雙方政府就貿易與投資事務開展建設性合作，深化雙邊夥伴關係。