台男赴烏加入國際兵團　險遭同胞炸死

曾經前往烏克蘭、參加志願軍的台灣男子陳晞上周六（26日）在Facebook透露，他一度遭到另一名同樣來自台灣的潘姓志願兵設局，險遭對方手榴彈殺害。當得悉潘男已被烏克蘭法院刑事起訴，面臨10年至15年有期徒刑後，他決定等待判決結果，暫時離開國際兵團及烏克蘭。

陳晞在貼文聲稱，他多年前已認識潘修褉（本名潘立偉），隨後知悉對方在俄烏爆發戰爭後開始活躍，包括宣稱向烏捐贈200萬元新台幣（約52萬港元）物資。惟他質疑有關物資裝備實際上是由台灣人給予，潘男卻扮成自己捐出。

此外，陳晞亦提到潘男在烏期間與隊中另一名大陸志願兵發生糾紛，於是製作手榴彈陷阱，企圖炸死其指揮官及隊友，計劃把整件事嫁禍大陸志願兵，最終沒有造成傷亡，結果被國際兵團開除軍籍。他批評潘男事後繼續假裝自己正在前線，最終被當時仍未陣亡曾聖光揭發，更被對方打斷鼻樑，只能夠夾住尾巴逃走。

自曾聖光死後，陳晞稱潘男再次活躍起來，甚至誣衊曾聖光一番，導致兩人終於反目。他稱自己某天收到烏克蘭國防部情報總局轄下志願軍偵查單位邀請加入電話，於是與另一名隊友赴約，卻遭到手榴彈攻擊，最終平安無事。他事後回想，電話另一端極有可能正是潘男。

經歷無數烏克蘭警方筆錄、調查、法院聽證會等，陳晞稱自己心力憔悴，不過得悉潘男將被烏克蘭法院刑事起訴，會親自見證對方結局。