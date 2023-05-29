渤海灣首個千億方大氣田中心平台　在青島建成

內媒周日（28日）報道，位於河北唐山、天津、河北滄州和山東黃河口之間的渤海灣首個千億方大氣田，渤中19-6凝析氣田中心平台在青島建造完成。該氣田投產後可為北京、天津、河北及環渤海地區提供穩定可靠的清潔能源和化工產品，有助保障國家能源安全及實現「雙碳」目標。

中國海油天津分公司工程建設中心項目負責人陳濤表示，渤中19-6中心平台設計油氣年處理能力逾500萬噸，在陸地完成拖拉裝船、固定和檢驗後，將於7月運往海上開展安裝、連接和調試工作，預計今年底投入試生產。該氣田位於渤海中部海域，是大型、整裝、高產、特高含凝析油的千億立方米凝析氣田，已探明天然氣地質儲量逾2,000億立方米，凝析油地質儲量逾2億立方米。

該氣田一期項目新建1座中心處理平台、3座無人井口平台以及1座終端處理廠，同時鋪設8條海底管道和3條海底海纜，共設計76口井。中心平台是集生產、生活為一體的8腿多功能綜合海洋油氣平台，高32米，長65米，寬56米，設有生產設備及可容納120人同時工作生活的生活樓，總重量逾1.2萬噸。