神舟十六號明早發射　乘組包括景海鵬、朱楊柱和桂海潮

中國空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部周一（29日）上午9時在酒泉衞星發射中心，召開神舟十六號載人飛行任務新聞發布會。會上宣布，神舟十六號將於周二（30日）早上9時31分發射，計劃於今年11月返回東風着陸場。

新聞發布會通報此次任務有關情況，神舟十六號飛行乘組由景海鵬、朱楊柱和桂海潮組成；其中景海鵬擔任指令長，此次是他繼2016年神舟十一號升空後，相隔7年再次升空，他將實現4次上太空，成為中國飛行次數最多的航天員。中國載人航天工程辦公室副主任、工程新聞發言人林西強介紹，按計劃神舟十六號入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙徑向端口，形成三艙三船組合體。在軌駐留期間，神舟十六號航天員乘組將迎來神舟十七號的來訪對接。

今次乘組是中國空間站進入應用與發展階段迎來的首個乘組，由一名首批航天員和兩名第三批航天員組成，其中航天駕駛員景海鵬和航天飛行工程師朱楊柱來自航天員大隊，主要負責直接操縱、管理航天器，以及開展相關技術試驗；載荷專家桂海潮是北京航空航天大學的教授，主要負責太空科學實驗載荷的在軌操作，在科學、航天工程等領域受過專業訓練並具豐富操作經驗。