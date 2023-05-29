神舟十六號3名航天員　與記者見面

神舟十六號3名航天員景海鵬、朱楊柱和桂海潮周一（29日）在內蒙古酒泉衞星發射中心問天閣舉行與記者見面會。來自解放軍航天員大隊的景海鵬和朱楊柱在會上敬軍禮，而非軍人出身的桂海潮僅舉手打招呼。

景海鵬表示，4次成為航天員，渴望再上太空，再當先鋒，再打勝仗。他為保持隨時出征太空的最佳狀態，從未在晚上12時前睡覺，周末也幾乎無休，已有4年無回家，每天堅持600個俯臥撑、600個仰臥起坐、上千次跳繩等。朱楊柱從航天老師成為航天員，直言心情激動，十分感恩，感到幸運。桂海潮表示，以前覺得航天員是遙遠和神聖，希望為載人航天事業貢獻青春和力量。

內媒周一公開3名航天員訓練畫面，包括模擬開艙門、失重訓練水槽出艙活動等。現年56歲的景海鵬是山西運城人，是解放軍航天員大隊特級航天員，擁有陸軍少將軍銜。現年36歲的朱楊柱是江蘇沛縣人，屬四級航天員，擁有陸軍上校軍銜，曾任戰略支援部隊航天工程大學副教授。同為36歲的桂海潮是雲南施甸人，擁有博士學位，曾是北京航空航天大學教授、博士生導師。