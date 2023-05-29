王文濤就半導體管制　向日方提嚴正交涉

中國商務部部長王文濤上周五（26日）在美國底特律參加亞太經合組織（APEC）第29屆貿易部長會議期間，與日本經濟產業大臣西村康稔舉行會談。中國商務部周一（29日）發新聞稿指，王文濤會上就日方執意出台半導體出口管制措施、七大工業國集團（G7）廣島峰會抹黑攻擊中國等提出嚴正交涉。

王文濤批評，日方罔顧中方強烈反對和業界意見呼聲，執意出台半導體出口管制措施，嚴重違反國際經貿規則，嚴重破壞產業發展基礎。中方對此強烈不滿，敦促日方糾正錯誤做法，切實維護全球產業鏈供應鏈穩定。他又指摘，G7在聯合聲明中操弄涉華議題，出台影射中國的經濟安全文件，干涉中國內政。中方堅決反對，希望日方端正對華認知，真正以建設性姿態推動兩國經貿關係穩定發展。

雙方會上同意就各自關注的經貿問題加強對話與交流。王文濤表示，中方願與日方一起推動經貿重點領域務實合作，提供公平、透明和可預期的營商環境，貢獻構建契合新時代要求的中日關係。西村康稔早前則透露，他在會上要求中方盡快釋放今年3月在北京涉嫌違反《反間諜法》被拘留的安斯泰來製藥公司日籍男職員，及取消在福島核事故後對日本產食品實施的進口限制等。