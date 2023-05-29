廣東倡推進大灣區建設　深化粵港澳民生融通

廣東省人民政府周一（29日）發布關於新時代廣東高質量發展的若干意見，提出到2027年全省高質量發展實現新進步，自主創新能力明顯提高；到2035年高質量發展實現更大成效，科技創新能力大幅躍升。當中指出，要縱深推進粵港澳大灣區建設，深化粵港澳三地民生融通和人文交流，持續完善便利港澳居民生活、學習和就業的政策服務體系。

該意見提出，要加快建設粵港澳大灣區國際科技創新中心，深化實施「灣區通」工程，推進橫琴、前海、南沙三大平台建設，並增強廣州、深圳核心引擎功能。此外，要持續有效擴大內需，包括促進消費提質升級，精準擴大有效投資，建設高效順暢的現代流通體系；並要堅持製造業當家，包括建設現代化產業集群，打造高水平產業發展平台，培育世界一流企業群，加強優質產業項目招引共建。

意見又提出，要構建以企業為主體的創新體系，推進以需求為導向的科技攻關；深入推進改革開放，激發高質量發展的動力活力；健全支持各類市場主體融合發展的體制機制，打造市場化法治化國際化營商環境；發展壯大縣域經濟，加快農業農村現代化；深入打好污染防治攻堅戰，加快形成綠色低碳生產生活方式；增加高品質精神文化供給，深化收入分配制度改革；強化能源資源安全保障，防範化解重點領域風險等。