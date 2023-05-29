回教徒抗議拆遷爆衝突　警籲涉案者下周二前自首

雲南省玉溪市通海縣納古回族自治鄉政府上周六（5月27日）派人強拆遷納家營清真寺外觀，引起當地回教徒不滿，進而與維持秩序的警員發生衝突。通海縣公安局周日（5月28日）通報，呼籲抗議者在下周二（6月6日）前主動投案自首，可依法從輕、減輕處罰。

通報指，通海縣納古鎮上周六發生一宗嚴重妨害社會管理秩序的案件，造成惡劣社會影響，警方已立案偵查，將依法嚴厲打擊違法犯罪行為。網傳影片顯示，大批武警持盾與民眾對峙，示威人群企圖衝入清真寺被攔下，有人向警員拋水瓶，其後一群穿着迷彩色軍服的人抵達現場，引來民眾圍觀。

該縣警方、檢察院和法院發布聯合通告，要求實施妨害社會秩序活動的組織者、參與者，必須立即停止一切違法犯罪行為。當局將嚴厲打擊妨害社會管理秩序違法犯罪活動，希望相關疑犯盡快主動投案自首，爭取從寬處理；對不投案自首的涉案者，司法機關將從嚴懲處。警方呼籲涉案人員配合調查，如檢舉揭發他人違法犯罪行為、提供線索，經查證屬實可減輕或免除處罰；如威脅、報復舉報人和控告人並構成犯罪，將追究刑事責任。