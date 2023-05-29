李尚福周三起訪新加坡　出席香格里拉對話

中國國防部新聞發言人譚克非大校周一（5月29日）公布，中國國務委員兼國防部長李尚福將於周三（5月31日）至下周日（6月4日）應邀出席在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」，並訪問新加坡。

譚克非指，香格里拉對話期間，李尚福將就「中國的新安全倡議」議題作大會發言，會見有關國家代表團團長。訪新加坡期間，李尚福將與新加坡政府和防務部門領導舉行會見會談。外界關注李尚福會否於香格里拉對話期間，與同樣與會的美國防長奧斯汀見面。美國早前透露，數周前已向中方要求讓兩國防長在香格里拉對話期間會談，但中方沒有回覆。

譚克非亦表示，李尚福本月16日首次使用中日防務部門海空聯絡機制直通電話，與日本防衞大臣濱田靖一通話，就兩國及兩國防務關係交換意見。對於《禁止化學武器公約》第5次審議大會近期在荷蘭海牙召開，他又敦促美方展現履約誠意，抓緊銷毀庫存化武。另針對新加坡副總理黃循財日前表示，本國不要盲目照抄他國民主模式，中國外交部發言人毛寧周一表示他說出多國心聲，中方願與新加坡在內的世界各國加強交流互鑑。