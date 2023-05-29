總統選舉民調　賴清德以34%支持度領先

台灣明年舉行總統選舉，正常國家文化基金會政策中心周一（29日）發布的最新民調結果，民進黨總統參選人賴清德暫時領先，國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲則以相同支持度屈居第二。

今次民調於本月22日至24日在台灣訪問1,082名20歲以上人士，針對「賴清德、侯友宜及柯文哲3人總統競爭」的表述，34%民眾支持賴清德，侯友宜及柯文哲同樣得到23%支持度，而無法選出任何一名候選人的民眾佔20%。如鴻海集團始創人郭台銘加入侯友宜或柯文哲陣營，有關支持度將直逼賴清德。民調顯示，一旦郭台銘擔任侯友宜的副手，侯友宜的支持度將升至30%，輕微落後33%的賴清德及拋離20%的柯文哲。如柯文哲擔任郭台銘的副手，二人的支持度則有27%，夾在34%的賴清德及21%的侯友宜中間。

侯友宜日前拜會前行政院長毛治國後，周一稱自己在對方身上獲益良多，包括對政府政策、社會議題的看法，同時獲得鼓勵與支持，令自己更有力量勇往直前，讓台灣往和平、安定、繁榮的道路前進。賴清德另與台大學生座談時，提到相關單位正規劃如何將已停機的核能機組維持在未來可緊急使用的情況，以備不時之需，引發關注。侯友宜周一回應指，若當選總統會做好核安，直言核能是其選項。