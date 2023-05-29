強颱風瑪娃逼近台東外海　最快今晚發海警

台灣周一（29日）持續高溫炎熱，強颱風「瑪娃」正步步進逼，上午約在鵝鑾鼻東南偏東660公里，緩緩接近台東外海，帶來風浪。宜蘭縣太平山國家森林遊樂區將於周二（30日）下午4時至下月2日預警性休園4天。受瑪娃肆虐影響，美國關島國際機場由上周一（22日）起關閉，導致大批遊客滯留，包括115名台灣旅客，台灣星宇航空將派專機接返。

截至周一上午10時許，瑪娃過去6小時中心風速略減弱，但七級暴風半徑略增20公里至300公里，也拉長影響台灣時間。台灣將於當晚發布海上警報，北部及東部將於周二至下月2日都有雨勢，其中可能出現局部大雨或豪雨。台灣中央氣象局預報員黃恩鴻指出，瑪娃緩緩接近菲律賓東北方海面，由於導引氣流減弱，正緩慢朝西北方向接近台灣東南部外海，受太平洋高壓影響移動，颱風強度將維持中度颱風。

星宇航空發布新聞稿表示，關島機場將於當地時間周一下午3時重新開放航班升降，公司持續密切關注機場狀態並備妥相關手續，籌備專機接運作業。專機已於周一上午起飛，在當地時間下午3時30分抵達。公司強調在當地機場一開場，就以最快時間安排接運滯留旅客返台，但實際航班時間將視當地狀況調整。