多名市議員舉報鄭文燦　涉窩藏欺詐疑犯

台灣的im.B欺詐吸金案涉及25億元（新台幣，下同，約6.5億港元），國民黨質疑行政院副院長鄭文燦和涉案人員牽扯不清。新北市議員洪佳君和林國春等多人周一（29日）前往到台北地檢署舉報鄭文燦，質疑對方與高階警官是否知道此案的主要涉案人員曾國緯是通緝犯但知情不報，是否涉及藏匿通緝犯，要求檢察官調查。對此，鄭文燦辦公室將於周二（30日）委託律師對林國春等7人提告。

國民黨桃園市議員凌濤周一召開記者會，質疑鄭文燦跟詐騙集團的關係，呼籲他既然否認指控，就應正面對決提告，遲遲不提告，難道是擔心提告後「成為被法院認證跟詐騙集團有直接關係的民進黨高官」。林國春等人亦質疑，警察不能跟詐騙集團的通緝犯勾結，但鄭文燦跟高階警曾與槍炮彈藥案的通緝犯曾國緯在一起，「這不是變相的窩藏通緝犯嗎？」

凌濤指出，鄭文燦過去曾出入郭哲敏詐騙集團的88會館招待所，後來該集團到桃園八德炒農地暴賺數十億新台幣；另發現鄭在桃園市長任內將捷運的綠線G01移到涉事位置，涉嫌讓農地價值大幅增加。

駐台記者宋江誠報道