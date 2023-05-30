愛犬受虐待獲賠醫藥費　狗主不滿上訴遭駁回

四川省成都市武侯區一名朱姓男子3年前偷走一隻哈士奇犬，將其嚴重虐打後棄置，被判囚3個月及罰款3,000元（人民幣，下同，約3,300港元）。狗主事後再提民事訴訟索賠，法院一審判朱男賠償逾1.58萬元（約1.8萬港元）醫藥費，並駁回精神損失費等訴求。狗主不服上訴，但法院近日二審宣判駁回，維持原判。

案情指，朱男2020年4月28日偷走狗隻主人淵迎節的愛犬，將牠虐打至頭骨破裂、左眼受損、大牙脫落後，扔進小區升降機內。狗主憤怒下報警求助，朱男最終因犯盜竊罪入獄。淵迎節事後再提民事訴訟，要求朱男賠醫療費、誤工費、交通費、精神損失費、殘害賠償金等，合共12餘萬元（約13.3萬港元）。惟法院認為，殘疾損害賠償金、賠禮道歉、精神損害賠償等僅適用於人身上，最終只判賠醫藥費，駁回其他請求。

淵迎節認為哈士奇雖然是狗，但牠跟人一樣，加上自己長年照顧受傷狗狗及維權，身心遭受巨大壓力，有關損失並非單靠賠償醫藥費就能彌補，於是上訴。惟法庭二審再指朱男對其傷狗行為已承擔刑事責任，一定程度上撫慰狗主的精神痛苦，因此駁回其他索賠請求。