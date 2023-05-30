吳謝宇弒母案二審宣判　駁回上訴維持死刑

北京大學高材生吳謝宇弒母案轟動一時，去年曾因「不能抗拒的原因」而被裁定中止審理，至本月重啟二審。福建省高級人民法院周二（30日）對吳謝宇故意殺人、詐騙、買賣身份證件上訴一案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持判死刑。

案情指，吳謝宇於2015年上半年產生殺害母親謝天琴的念頭，並網購作案工具，同年7月10日趁對方回家換鞋之際，持啞鈴槓連續猛擊母親的頭面部，致她死亡。吳謝宇其後用自己和母親的名義通過各種通訊方式，向母親的親戚同事好友借錢，再偽造身份躲藏內地，至2019年4月21日在重慶落網。吳謝宇前年8月26日一審被判處死刑，同年9月6日不服死刑判決，提出上訴。

福建省高級人民法院本月19日二審公開開庭審理，庭上公開了他寫給親屬的5萬字懺悔書。庭審最後，吳謝宇曾表示自己罪惡滔天、罪有應得，作最後陳述時幾度哽咽，稱：「不管怎麼判，希望給我一條生路，活着去贖罪。」惟福建高院綜合全案證據，認為吳謝宇作案時具有完全的辨認能力和控制能力，一審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。福建高院裁定駁回上訴，維持原判，對吳謝宇的死刑裁定依法報請最高人民法院核准。