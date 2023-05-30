車主不滿收割機上高速遭收費　官方：已協調免收

河南省有收割機車主近日於省內跨區工作時，在南陽市新野北高速公路收費站被收費。有車主表示，自己從2006年開始開收割機，只要有跨區作業證，從來沒被收取高速公路費，今年是第一次。新野北高速收費站工作人員周一（29日）晚回應稱，周日（28日）起所有聯合收割機全部免費通行。

車主徐先生表示，路過收費站時工作人員指其拖架超高，需繳交罰款，「交了800多（人民幣，約900港元）的高速費，才讓下去」。內媒就此事向南陽市交通運輸服務監督熱線查詢，客服工作人員稱，今年南陽市有相關要求，車貨總重或外廓尺寸超限的農機（收割機、插秧機）運輸車輛，應當依法辦理《超限運輸車輛通行證》，才予以免費。但因收割機裝在貨車上超高，所以被收費。

隨後，內媒再聯絡新野縣農業機械技術中心，工作人員稱經過多方協調，收割機省內通行只要有跨區作業證和駕駛證就不再收費，跨省需諮詢當地。新野北高速收費站工作人員周一再回應稱，類似問題在河南省很多收費站都有發生，目前正在向省裏反映。工作人員又稱，收費站先把各種車的情況收集，車主如果遇到被收費，可以把交費的證據先保存，再提供相關證據辦理退費。