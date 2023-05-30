立法院通過外籍人才配偶子女　可隨同申請永久居留

台灣立法院周二（30日）三讀修正通過出入境及移民法部分條文，增訂對台有特殊貢獻、高級專業人才、各專業領域得首獎者及投資移民申請人的配偶、未滿18歲子女及身障子女，可隨同申請永久居留。此舉旨在吸引優秀外籍人士赴台工作與僑生赴台就學，並簡化行政流程。

行政院會今年1月12日通過內政部擬具的相關條文修正草案，增訂有特殊貢獻、高級專業人才的配偶、未成年子女、身障子女可隨同申請永久居留，並函請立法院審議，獲三讀通過鬆綁停居留規定。此外，現行規定外籍人士永久居留，每年須在台灣居住達183天，但高層白領人士常因業務需要不定期出差，恐沒法長時間逗留。三讀條文也放寬相關限制，改為最近5年平均每年居住未達183日，才撤銷永久居留許可，以吸引更多專業人士赴台，提升競爭力。

三讀條文也增訂外籍配偶喪偶，或曾為合法居留的外籍配偶，對未成年子女有撫育事實或會面交往，持停留簽證赴台後可申請居留；因家暴離婚且未再婚，也不廢止居留許可。無戶籍當地人持台灣護照入境可免申請入台許可，合法連續停留由7年以上縮短為5年以上，且每年居住183日以上者，便可申請居留；海外出生的子女持護照入台，也取消申請定居的年齡限制。

另外，外國人、大陸、香港或澳門居民如有嚴重侵害國際公認人權的行為者，禁止入台；針對曾逾期停留、居留或非法工作的外國人，禁止入台期間從現行的1年至3年，延長為1年至7年。條文另增訂罰則，如收容或藏匿逾期者，可處6萬至30萬元（新台幣，下同，約1.54萬至7.68萬港元）罰鍰；外國人如從事不符合停居留原因活動，可處20萬至100萬元（約5.12萬至25.6萬港元）罰鍰。