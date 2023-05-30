孕婦發片稱遭丈夫家暴　官稱不實雙方已和解

江西省景德鎮市一名女子周一（29日）在網上發影片稱，自己懷孕4個月卻遭丈夫多次家暴，事件引發關注。內媒同日從當地政府獲悉，事件經政府和派出所介入，夫婦已達成和解。經初步了解，該女子因孩子穿衣問題打了丈夫後，對方出手還擊，引發肢體糾紛。針對她自稱多次遭家暴的說法，政府工作人員表示不屬實。該女子社交帳號上關於家暴的影片亦已被刪除。

事發於景德鎮市代管的樂平市涌山鎮。網傳影片顯示，男子將妻子按在地上，對其拳打腳踢。期間疑似男子母親曾出手阻止男子，但他之後再衝前掌摑妻子。被打的女子在社交帳號發文表示，記不清是第幾次遭家暴，已第一時間報警，並給娘家打了電話。她又稱，在警察詢問下，丈夫還是不覺得自己有錯。目前她已返回娘家，準備提出離婚，唯一對不起的就是女兒。

事件曝光後，樂平市婦女聯合會和涌山鎮政府等相關部門已派員了解情況並處理。涌山鎮政府聯合婦聯、派出所安排雙方父母和當事人協商，涌山鎮政府相關工作人員表示此事已經調解處理完畢，當事人也主動刪除相關影片。對於女子的傷勢，工作人員表示不清楚。