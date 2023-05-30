雲南乾旱影響供電　廣東缺電恐加劇

中國水電大省雲南省今年以來持續乾旱，造成水力發電不足。而用電大省廣東省用電有三分之一是來自雲南，而後者供電中水電比例又佔最多。內媒報道稱，6至8月當廣東迎來用電量季節性高峰，很可能率先受到雲南缺電波及。

報道指出，雲南降雨少的影響已體現在發電量上。該省上月降雨量僅16.9毫米，同比下降71%；同期發電量則為215.9億千瓦時，同比降幅接近20%。在「西電東送」工程中，雲南、廣東分別是南方電網體系中最大的送電方和用電方。據統計，去年雲南送廣東電量為1,221億千瓦時，佔廣東省外受電量將近七成，佔廣東發受電量總和約16%。廣東已計劃在2025年前把電源裝機規模增至2.6億千瓦，比2020年所訂的目標增加近一倍。但這是否代表廣東將可減少從外省購入電力，專家卻幾乎一致認為不可能。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強指出，廣東本土發電仍高度依賴火力發電，而其所需的天然氣、煤炭等資源則大量依賴外部供應；而風力和太陽能發電的比例較小，且強烈依賴環境和天氣因素；發展風、光發電在空間不足的廣東省，很難成為比現有供電模式更穩定的電力。因此他認為，廣東未來採用新能源發電的理想狀態，還是要依靠外電送電，而且只有西北部戈壁能滿足廣東的用電需求。而這將牽涉到大型項目規劃，包括電網轉型等。