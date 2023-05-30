面對天災兼兩岸衝突威脅　台盼明年底能應對通訊癱瘓

美媒周二（30日）刊出台灣數位發展部部長唐鳳的專訪，她希望台灣在2024年底前有能力應對所有通訊癱瘓中斷的可能情況，最低限度能維持基本通訊。

台灣位處地震帶，並面臨與中國大陸衝突的威脅，台灣政府希望加速推動計劃，讓台灣加強應對通訊中斷與數位基礎設施遭直接攻擊的復原力。馬祖的兩條海底電纜曾於今年2月被大陸漁船勾斷，2006年恆春大地震則震斷台灣周邊8條海底電纜，需時數月修復，影響亞洲部分地區的網絡、銀行與跨境交易。唐鳳表示，對台灣來說最糟糕的情況是島上通訊設施受破壞，包括三大電訊商及電力供應，「敵人知道」島上重要設施位置，所以可以假定它們會受干擾或摧毀。

報道認為唐鳳提出的目標難以達成，指出台灣的災害應變計劃需在全台建立700個衞星接收器，部分是固定，部分可移動，必須接收來自低軌與中軌道衞星的通訊。台灣政府早前開放讓研究機構投標，唐鳳透露至今有3間，得標者將開始與衞星服務供應商合作，而英國低軌衞星營運商OneWeb、印度電訊商Bharti Global、日本軟銀集團、美國Project Kuiper都表達興趣。現在只有美國富商馬斯克旗下的星鏈（Starlink）衞星群有能力提供即時網絡覆蓋，唐鳳稱星鏈是可能提供服務的業者，但希望不只一間參與者，以便防範在災難時多個衞星群必須摧毀或中斷。