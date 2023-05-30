洛陽暴雨地鐵站積水　官方稱無傷亡非塌方

河南省洛陽市周一（29日）下暴雨，洛陽地鐵1號線上海市場站內積水，有網民稱該站發生塌方。洛陽軌道交通集團有限責任公司周二（30日）發布通告稱，該站因降雨暫停服務。當地應急管理部門則指，地鐵站並沒發生塌方，而是雨水管網漏水所致，無人傷亡。另在該省三門峽市，亦因降雨影響列車運行。

網傳畫面顯示，周一在洛陽地鐵1號線上海市場站，水流從站內一道橫樑上流下，地面出現較大面積積水，有工作人員設置沙袋封堵積水。該站外有多輛警車和印有「搶險排水」字樣的施工車停泊，大批搶險人員開展作業，有現場人員稱情況比較嚴重。有網民表示，當晚在該站附近聽到一聲悶響。洛陽軌道交通集團有限責任公司工作人員則指，該站恢復營運時間待定。

三門峽市氣象台周一發布暴雨預警，提醒居民防範山泥傾瀉等地質災害。當日有村民拍到隴海線靈寶段鐵路遭遇山泥傾瀉，多人參與搶險。中國鐵路客服工作人員稱，因天氣原因線路上有不安全隱患，三門峽西站以西上下線路故障，部分列車延誤，線路上積壓等待的列車較多，鐵路部門已積極搶修。