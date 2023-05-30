以權謀私收受巨額財物　河源市前常委遭雙開

據廣東省紀委監委消息，早前廣東省河源市委前常委、市政府前常務副市長黎意勇因嚴重違紀違法問題，經廣東省委批准，由廣東省紀委監委立案審查調查。中央紀委國家監委網站周二（30日）通報，黎意勇嚴重違反黨的組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經省紀委常委會會議研究並報廣東省委批准，決定給予其開除黨籍處分；由廣東省監委給予其開除公職處分。

通報稱，黎意勇喪失理想信念，違規接受旅遊活動安排，長期違規收受禮金；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在幹部職務晉升、崗位調整方面違規為他人謀取利益；以權謀私，利用職務便利為他人在工程項目承攬、工程款項支付等方面謀利，並非法收受巨額財物。根據有關規定，除給予黎雙開處分，並終止其河源市第八次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

黎意勇於1964年4月出生，廣東紫金人，有在職大學學歷。他歷任河源市源城區委書記、區人大常委會主任，河源市委常委、秘書長，市政府黨組副書記、常務副市長，市人大常委會黨組成員和副廳級幹部。