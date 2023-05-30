秦剛見馬斯克　望中美關係穩定發展

美國電動車公司Tesla行政總裁馬斯克周二（30日）抵達中國，是過去3年來首次訪華。中國國務委員兼外長秦剛同日在北京會見馬斯克時稱，一個健康、穩定、建設性的中美關係既有利於中美兩國，也有利於世界。

秦剛指，中國人民正以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，而中國式現代化是人口規模巨大、全體人民共同富裕、人與自然和諧共生的現代化，將創造前所未有的增長潛力和市場需求，中國新能源汽車產業發展前景廣闊。他又指中國將繼續堅定不移推進高水平對外開放，致力於為包括Tesla在內的各國企業打造更好的市場化、法治化、國際化營商環境。

當談及中美關係時，秦剛以Tesla電動車作為比喻，他指發展好中美關係，需要把準方向盤，沿着相互尊重、和平共處、合作共贏的正確方向前進；及時「踩煞車」，避免「危險駕駛」；善於「踩油門」，推進互利合作。

馬斯克則稱讚中國人民勤奮、智慧，中國發展成就理所當然。他指美中利益交融，如同連體嬰兒彼此密不可分，重申Tesla反對「脫鈎斷鏈」，願繼續拓展在華業務，共享中國發展機遇。